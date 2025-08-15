Adıyaman\'da Orman Yangını

Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.

Yangın, Adıyaman Gölbaşı kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Çamlıca ormanlık alanında başladı. Yangına ilk olarak orman işletme ve belediyelere ait itfaiye araçları müdahale etti. Ardından helikopterlerle destek verildi.

Devam eden yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. - ADIYAMAN