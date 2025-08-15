Adıyaman'ın Besni ilçesine bağlı Atmalı köyü yakınlarında orman yangını çıktı.
Yangın, Adıyaman Gölbaşı kara yolunun 30'uncu kilometresinde bulunan Çamlıca ormanlık alanında başladı. Yangına ilk olarak orman işletme ve belediyelere ait itfaiye araçları müdahale etti. Ardından helikopterlerle destek verildi.
Devam eden yangına çok sayıda ekip müdahale ediyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Orman Yangını - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?