Adıyaman'da Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde ormanlık alanda çıkan örtü yangını kontrol altına alınarak söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Aktoprak köyü yol kavşağında bulunan ilçe çöplüğünde sebebi bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Çıkan yangın rüzgarın etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Yaklaşık 2 hektarlık ormanlık alanda örtü yangını meydana geldi. Adıyaman Orman İşletme Müdürlüğü itfaiye ekipleri, Gölbaşı Orman İşletme Şefliği ekipleri, Gölbaşı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Balkar Beldesi İtfaiye ekiplerinin 5 saatlik çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN