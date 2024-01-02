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Adıyaman'da Ortadan Hasarlı Binadan Ev Eşyaları Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Ortadan Hasarlı Binadan Ev Eşyaları Çalan Şahıs Yakalandı

Adıyaman'da, yabancı uyruklu Ahmet S. isimli şahıs, Mehmet Akif Mahallesi'nde bulunan orta hasarlı bir binadan ev eşyası çalarken polis ekipleri tarafından yakalandı. Ahmet S., Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin tamamlanmasının ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Ortadan Hasarlı Binadan Ev Eşyaları Çalan Şahıs Yakalandı
02.01.2024 - 10:50,
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Adıyaman'da, orta hasarlı bir binadan ev eşyaları çalan şahıs polis ekiplerince yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu olduğu öğrenilen Ahmet S., isimli şahıs iddialara göre Mehmet Akif Mahallesi 504 Sokak içerisinde bulunan orta hasarlı bir binadan ev eşyası çaldığı sırada polis ekiplerinin dikkatli çalışmaları sonucunda yakalandı. Gözaltına alınan Ahmet S., Asayiş Şube Müdürlüğünde tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da Ortadan Hasarlı Binadan Ev Eşyaları Çalan Şahıs Yakalandı - Son Dakika
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