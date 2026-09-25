Adıyaman\'da ortaokulda merdivenlerden düşen öğrenci hastaneye kaldırıldı

Adıyaman'da okulun merdivenlerinden dengesini kaybederek düşen öğrenci yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi'ndeki Karacaoğlan Ortaokulu'nda öğrenci A.S.P., okulun merdivenlerinden indiği sırada dengesini kaybederek düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.