Adıyaman\'da Otluk Alan Yangına Verildi

Adıyaman'da kimliği belirsiz şahıs ya da şahıslar tarafından inşaat malzemelerinin bulunduğu alanın hemen yanındaki otluk alan ateşe verildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Adıyaman merkez Karapınar Mahallesi 27114 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin ateşe verdiği otluk alan kısa sürede alev aldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Yangının söndürülmesinin ardından bölgeye polis ekipleri de sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemelerde bulunurken, otluk alanı ateşe verdikten sonra kaçanların olduğu iddia edilen otomobilin bulunması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.