Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika
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Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Adıyaman\'da otluk alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü

Adıyaman merkeze bağlı Kalburcu köyünde yerleşim alanlarına yakın otluk alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Köylülerin yoğun çabası ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Yangında ölen veya yaralanan olmazken, evlere sıçramadan kontrol altına alınması rahat bir nefes aldırdı. Soruşturma devam ediyor.

31.07.2024 10:10
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Adıyaman'da, otluk alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kalburcu köyünde yerleşim alanlarına yakın otluk alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın evlere doğru ilerledi. Korkuya neden olan yangını söndürmek için köylüler yoğun çaba sarf etti. Yangın daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı korkutan yangının evlere sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Adıyaman, İtfaiye, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otluk alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü - Son Dakika

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