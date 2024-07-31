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Adıyaman'da, otluk alanda başlayan yangın evlere sıçramadan söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkeze bağlı Kalburcu köyünde yerleşim alanlarına yakın otluk alanda yangın meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenlerle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın evlere doğru ilerledi. Korkuya neden olan yangını söndürmek için köylüler yoğun çaba sarf etti. Yangın daha sonra olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı korkutan yangının evlere sıçramadan söndürülmesi rahat bir nefes aldırdı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN