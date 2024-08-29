Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın bahçeye sıçradı - Son Dakika
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Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın bahçeye sıçradı

Adıyaman\'da otluk alanda çıkan yangın bahçeye sıçradı

Adıyaman Merkez Vartana Köyü yolu güzergahında bulunan İlyas Deresi yakınlarında çıkan otluk yangını, kısa sürede civarda bulunan bahçeye sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü, meyve ağaçları zarar gördü.

29.08.2024 16:03
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Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangının bahçeye sıçraması korkuya neden oldu.

Edinilen bilgilere göre yangın, Adıyaman Merkez Vartana Köyü yolu güzergahında bulunan İlyas Deresi yakınlarında çıktı. Yol kenarında belirlenemeyen nedenlerle başlayan otluk yangını kısa sürede civarda bulunan bahçeye sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yapılan müdahalelerin ardından kısa sürede söndürüldü. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken bahçede bulunan meyve ağaçları zarar gördü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otluk alanda çıkan yangın bahçeye sıçradı - Son Dakika

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