Adıyaman\'da Otomobil Dereye Yuvarlandı: 3 Yaralı

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin dere yatağına yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza, Adıyaman merkeze bağlı Güzelyurt Köyü yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Osman K. idaresindeki 02 BA 385 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak yol kenarındaki dere yatağına yuvarlandı.

Meydana gelen kazada otomobil içerisinde bulunan Derya K. (26), Ali Asaf K. (2), Melih İsa K. (6) yaralandı. Kaza yerine sağlık ekipleri, itfaiye ekipleri ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, kaza yerine gelen ekipler tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN