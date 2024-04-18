Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Adıyaman\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı

Adıyaman'da Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu Demokrasi Okulu yakınlarında meydana gelen kazada, Berkay B. idaresindeki motosiklet ile Gülsüm D. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Berkay B. ağır yaralandı ve Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

18.04.2024 15:44
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Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre Yolu Demokrasi Okulu yakınlarında Berkay B. idaresindeki 32 ADJ 643 plakalı motosiklet ile Gülsüm D. idaresindeki 34 ZT 5541 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücü Berkay B. ağır yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Berkay B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 yaralı - Son Dakika
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