Adıyaman\'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Adıyaman'da, otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgilere göre, sürücüleri öğrenilemeyen 02 ADT 714 plakalı otomobil ile 02 ACK 082 plakalı motosiklet, Altınşehir Mahallesi Gazihandede yolu üzerinde çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklette bulunan Hasan A., ile Halil İbrahim D., yaralandı. Her iki yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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