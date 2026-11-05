Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 3 kişi yaralandı

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Adıyaman\'da otomobil ile motosiklet çarpıştı, motosikletteki 3 kişi yaralandı
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Adıyaman merkezde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu motosikletteki 3 kişi yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahale ettiği yaralılar hastaneye gitmeyi kabul etmeyip motosikleti bırakarak ayrıldı, soruşturma başlatıldı.

Adıyaman'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yavuz Selim Mahallesi Arzum Kent Caddesi üzerinde Gülizar K. idaresindeki 06 TC 906 plakalı otomobil ile kimliği belirsiz sürücünün kullandığı 02 AAS 193 plakalı motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motosiklette bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Hastaneye gitmeyi kabul etmeyen 3 kişinin, yapılan müdahalenin ardından motosikleti bırakarak olay yerinden ayrıldığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA
Motosiklet3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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