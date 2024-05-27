Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman\'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde meydana gelen otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi yaralandı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi hurda yığınına dönen araçta sıkışarak hayatını kaybetti. Yaralılar ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan araçlar otoparka çekildi ve tır sürücüsü gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

27.05.2024 17:48
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Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken 3 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Adıyaman'ın Gölbaşı- Kahramanmaraş Karayolu Çatalağaç köyü mevkiinde Malatya istikametinden Gaziantep istikametine gitmekte olan Seyfi Can Önal idaresindeki XB 955 XB plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Mehmet Emin D., idaresindeki 31 KCF 47 plakalı tır çarpıştı. Meydana gelen feci kazada otomobilde bulunan Faruk Önal ile Gürcistan uyruklu Nino Bıbınıdze isimli kişiler hurda yığınına dönen otomobilin içerisinde sıkışarak hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Seyfi Can Önal, Nisa Önal ve Adibe Önal ağır yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerinin ardından Gölbaşı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası olay yerine sevk edilen jandarma ekipleri, bölge trafik polis ekipleri ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla olay yerinde hayatını kaybeden 2 kişinin cenazeleri yapılan incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan kazaya karışan araçlar ise tamamlanan çalışmaların ardından bulundukları yerden kaldırılarak otoparka çekildi.

Tır sürücüsü Mehmet Emin D., ise gözaltına alınarak ifadesi alınmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile tırın çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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