Adıyaman\'da Otomobil Kazası: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kahta ilçesi Bağlar Köyü yol ayrımında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.T. (22) yönetimindeki 02 AFC 695 plakalı otomobil ile T.F. (50) yönetimindeki 02 AEC 545 plakalı otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada her iki aracın sürücüleri yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN