Adıyaman'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı

Adıyaman'da meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 4 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

11.06.2024 00:32
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abdullah S., idaresindeki 02 AS 968 plakalı otomobil ile Abdülhamid E. idaresindeki 07 FKF 06 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı Eğriçay Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada otomobil sürücülerinden Abdullah S., Abdülhamit E., ile araçlarda yolcu olarak bulunan Burak İ., ve Efe A., yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil Kazası: 4 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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