Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 2 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atıp ters dönmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman- Kahta Karayolu Hasancık köyü yakınlarında Serdar Bozlu (41) idaresindeki 09 F 5785 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak ters döndü. Kazada Serdar Bozlu ve otomobilde bulunan Mehmet Yıldırın (37) ağır yaralandı. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen ekiplerce ters dönen araç içerisinden çıkarıldı. Yaralılar, daha sonra ilk müdahaleleri yapılarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN