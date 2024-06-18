Adıyaman'da Otomobil Takla Attı: 3 Kişi Yaralandı

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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Abuzer G., idaresindeki 31 RB 306 plakalı otomobil, Adıyaman- Çelikhan Karayolu Kayatepe Köyü (Rezip) yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Meydana gelen kazada sürücüsü Abuzer G. ile araçta bulunan Ayşe G. ve Yahya G. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalelerin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN