Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 5 Kişi Yaralandı

Adıyaman-Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında meydana gelen kazada, M.A. idaresindeki otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek tarlaya yuvarlandı. Kazada sürücü M.A. ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

08.06.2024 19:41
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Adıyaman'da otomobilin tarlaya yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, M.A. idaresindeki 34JC 0717 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Havalimanı Kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tarlaya yuvarlandı.

Meydana gelen kazada sürücü M.A. ile araç içerisinde yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Yaralanan toplam 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobil Tarlaya Yuvarlandı: 5 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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