Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

Adıyaman\'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı

Adıyaman'ın Sümerevler Mahallesi'nde meydana gelen kazada, otomobil ile motosiklet çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Yaralının sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

04.04.2024 11:33  Güncelleme: 11:36
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Adıyaman'da, otomobille motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sümerevler Mahallesi eski Besni Caddesi üzerinde S. M., idaresindeki 02 FR 474 plakalı otomobille H. A. B., idaresindeki 02 HL 888 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü H.A.B., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan H.A.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da otomobil ile motosiklet çarpışması: 1 kişi ağır yaralandı - Son Dakika

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