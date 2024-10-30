Adıyaman\'da Otomobil Yangını

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Adıyaman'da, park halinde bulunan bir otomobil alev aldı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Bahçecik Mahallesi Bahçecik TOKİ'ler içerisinde park halinde bulunan bir otomobilin bagaj kısmında yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden araç sahipleri alevlere müdahale etti. Elektrik tesisatından çıktığı tahmin edilen yangın hem araç sahibi hem de vatandaşların müdahaleleri sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi. - ADIYAMAN