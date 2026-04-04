Adıyaman\'da Otomobil Yangını

Adıyaman'da seyir halindeki bir otomobil alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, İmamağa Mahallesi eski mezarlık yakınlarında Murat P. idaresindeki 06 DFB 014 plakalı otomobilde yangın çıktı, Aracın motor kısmında başlayan yangını fark eden sürücü, aracı durdurarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü. Olayda araçta hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN