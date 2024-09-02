Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Adıyaman\'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti

Adıyaman'da otomobilin çarptığı yaya, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

02.09.2024 12:33
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Adıyaman'da, otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Atatürk Bulvarı Hastane Kavşağı yakınlarına yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Sıdıka Kaya'ya (61), V.M., idaresindeki 02 AEK 707 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kazada Sıdıka Kaya, ağır yaralandı. Yaralı kadın, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaya Sıdıka Kaya, yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kaya'nın cenazesi tamamlanan işlemlerin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Otomobilin Çarptığı Yaya Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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