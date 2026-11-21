Adıyaman'da, kavşakta otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, 3. Çevre Yolu ile Eski Zey Caddesi'nin kesiştiği kavşakta sürücüsü öğrenilemeyen 34 URG 02 plakalı otomobil ile İsrafil İlker A.'nın idaresindeki 02 AGR 552 plakalı motosiklet çarpıştı. Meydana gelen kazada motosiklet sürücüsü İsrafil İlker A., yaralandı.

Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.