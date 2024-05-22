Adıyaman'da park halindeki motosikletin tekeri çalındı - Son Dakika
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Adıyaman'da park halindeki motosikletin tekeri çalındı

Adıyaman\'da park halindeki motosikletin tekeri çalındı

Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde park halinde olan Ferhat Ünver'e ait motosikletin ön tekeri kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından çalındı. Durumu fark eden Ünver, polis ekiplerine bildirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.05.2024 14:21
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Adıyaman'da park halindeki bir motosikletin tekeri çalındı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Sümerevler Mahallesi'nde bir evin bahçesinde park halinde olan Ferhat Ünver'e ait 02 AEB 264 plakalı park halindeki motosikletin ön tekeri kimliği belirsiz şahıs yada şahıslar tarafından çalındı. Bir süre sonra tekerin çalındığını fark eden Ferhat Ünver, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da park halindeki motosikletin tekeri çalındı - Son Dakika

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