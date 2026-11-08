Adıyaman'da parkta oturan kişi saldırıda yaralandı, hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Adıyaman'da parkta oturan kişi saldırıda yaralandı, hastaneye kaldırıldı

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Adıyaman\'da parkta oturan kişi saldırıda yaralandı, hastaneye kaldırıldı
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Adıyaman'da bir parkta oturan kişi, bilinmeyen bir nedenle uğradığı saldırıda darp sonucu yaralandı. Sağlık ekiplerince Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu, saldırganın kaçtığı ve soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Adıyaman'da parkta oturan bir kişi, uğradığı saldırı sonucu yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez 30 Ağustos Caddesi yakınlarında bulunan bir park içerisinde oturan B.H., bir kişinin saldırısına uğradı. Henüz kimliği belirlenemeyen şahsın, bilinmeyen bir nedenle saldırısına uğrayan B.H., darp neticesi yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan B.H'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken saldırgan şahsın olay yerinden kaçarak kayıplara karıştığı öğrenildi.

Öte yandan önceki gün de Mehmet P. (45) isimli bir kişi de Sümerevler Mahallesi Eğriçay Parkı içerisinde uğradığı baltalı saldırı sonucu boynundan aldığı darbe ile ağır yaralanmış ve saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişiler olay yerinden kaçarak kayıplara karışmıştı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA
3. SayfaAdıyamanGüncelSon Dakika

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