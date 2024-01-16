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Adıyaman'da Pençe Kilit Operasyonu provokasyonuyla ilgili şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Adıyaman'da Pençe Kilit Operasyonu provokasyonuyla ilgili şüpheli gözaltına alındı

Adıyaman'da PKK/KCK operasyonları kapsamında sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen şüpheli, TEM ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına alındı. Şahsın kaldığı konteynerde yapılan aramalarda herhangi bir olumsuzluk bulunmadı. Gözaltına alınan şüpheli, sağlık raporlarının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman\'da Pençe Kilit Operasyonu provokasyonuyla ilgili şüpheli gözaltına alındı
16.01.2024 - 09:49,
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Adıyaman'da sosyal medya üzerinden Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli şahıs, TEM ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonları çerçevesinde, Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen E.Y'nin (33) kaldığı K6 Konteyner kentteki konteynerine şafak operasyonu düzenlendi. Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şahsın kaldığı konteyner didik didik arandı. Yapılan aramalarda konteyner içerisinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Pençe Kilit Operasyonu provokasyonuyla ilgili şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika


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