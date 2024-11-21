Adıyaman'da PKK/KCK silahlı terör örgütü üyeleri ve işbirlikçilerine yönelik operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı.
Adıyaman'da Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri koordinesinde PKK/KCK silahlı terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. İşbirlikçi yapısının deşifre edilmesine yönelik soruşturma kapsamında D.D. isimli şahıs ekiplerce yakalandı.
PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gözaltına alınan şahıs, yasal işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da PKK/KCK Operasyonu: 1 Gözaltı - Son Dakika
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