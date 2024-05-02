Adıyaman\'da PKK/KCK Üyesi Bir Şahıs Gözaltına Alındı

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen 1 şahıs gözaltına alındı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen ve geçmişte il merkezinde terör örgütünün sivil itaatsizlik eylemlerini organize ettiği tespit edilen M.G. isimli şahıs, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince merkeze bağlı bir köydeki evinde yakalanarak gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda işlemleri tamamlanan M.G., Adıyaman Adliyesi'ne sevk edildi.

Şüpheli M.G'nin 22 Kasım 2016 tarihinde yayınlanan 298896 sayılı Resmi Gazete'deki kararla kapatılan Yakınlarını Kaybeden Ailelerle Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (YAKAY-DER) yönetici üye olarak görev yaptığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN