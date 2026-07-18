Adıyaman\'da Sahte Yardımcı Gözaltına Alındı

Adıyaman'da, bir yardım derneği adına makbuz karşılığında bağış topladığı öne sürülen şahıs polis ekiplerince emniyete götürüldü.

İddiaya göre Yeni Sanayi Mahallesi 2805. Sokak'ta Gaziantep'ten Adıyaman'a gelen bir şahıs, evleri dolaşarak bir yardım derneği adına makbuz karşılığında vatandaşlardan bağış talebinde bulundu.

Şüpheli durumdan rahatsız olan vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından kimlik kontrolü yapılan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla emniyete götürüldü.

Şahsın yardım toplama faaliyetinin yasal olup olmadığıyla ilgili inceleme başlatıldı. - ADIYAMAN