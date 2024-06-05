Adıyaman'da seyir halindeki kamyon alev aldı

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Adıyaman'da, seyir halindeki bir kamyon alev alarak yandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Atatürk Bulvarı Köy Hizmetleri Kavşağında bir kamyon alev aldı. Kamyonun motor kısmından yükselen alevleri fark eden sürücü, araçtan inerek çevredeki vatandaşların yardımlarıyla da alevlere müdahale etti. Durum üzerine olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.

Elektrik aksamından çıktığı tahmin edilen yangında ölen yada yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN