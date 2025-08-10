Adıyaman\'da Silahlı Kavga

Adıyaman'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgaya polis ekiplerince müdahale edildi.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Yavuz Selim Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan kavga yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerince kavgaya karışan şahıslara müdahale edildi.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda kavgaya karıştığı iddia edilen şahıslar ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN