Adıyaman\'da silahlı ve bıçaklı kavga: 5 yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Kahta Belediyesi yakınlarında iki grup arasında tartışma çıktı. Meydana gelen tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada Furkan A. (24), Ramazan A. (35) ve İhsan D. (37), vücutlarına isabet eden mermilerle, Mesut A. (24) bıçak darbesiyle, Şeyho D. (63) ise sopa darbesi sonucu yaralandı.

Yaralanan 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Ramazan A. ile Mesut A., sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN