Adıyaman'da sondaj kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı
Adıyaman merkezde bir sitenin bahçesindeki sondaj kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla kurtarıldı. Herhangi bir yarası bulunmayan kediyi çevredeki vatandaşlar sahiplendi.
Adıyaman'da sondaj kuyusuna düşen yavru kedi, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kurtarıldı.
Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkezde bulunan bir sitenin bahçesindeki sondaj kuyusunda kedi sesi duyan vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaptıkları çalışmalar sonucunda kediyi bulunduğu yerden çıkartarak kurtardı. Her hangi bir yarası bulunmayan kediye çevredeki vatandaşlar sahiplendi.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Adıyaman'da sondaj kuyusuna düşen yavru kedi itfaiye tarafından kurtarıldı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?