Adıyaman\'da Takla Atan Araçta Bir Yaralı

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Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine gelmekte olan Şahabettin Y., idaresindeki 33 AL 101 plakalı otomobil, Besni ilçesine bağlı Şambayat Beldesi yakınlarında takla atarak şarampole yuvarlandı. Meydana gelen kazada Şahabettin Y., yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN