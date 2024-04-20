Adıyaman'da toplu konut inşaatında çalışan işçilerin kaldığı prefabrikte çıkan yangın büyümeden söndürüldü.
Adıyaman merkez Zey (İndere) bölgesinde devam eden konutların inşasında çalışan özel şirket personelinin kaldığı prefabrikte, elektrikten kaynaklı olduğu sanılan yangın çıktı. AFAD arama kurtarma ekipleri ve itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak kısa sürede söndürüldü. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da toplu konut inşaatında çıkan yangın kontrol altına alındı - Son Dakika
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir iş yerinden çıkış yaptığı sırada durdurulan H.Ö.'nün üzerinde, işyerinde ve evinde yapılan aramalarda uyuşturucu, uyuşturucu hap, hassas terazi ve silah fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.
Malatya'nın Akçadağ ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında sürücü ve eşi yaralandı. Motosiklete ayağı sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı. Kazada hafif yaralanan sürücünün eşi ise sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kırklareli'nde Geç Osmanlı dönemine ait tarihi binada çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangında can kaybı olmazken, maddi hasar meydana geldi.
Bodrum Belediyesi ekipleri, Bodrum Yarımadası genelinde etkili olan sağanak yağışlarda oluşabilecek olumsuzlukları engellemek adına sahada çalışmalar gerçekleştiriyor. Ekipler, mazgallarda ve dere yataklarında temizlik çalışmaları yaparak su akışını sağlıyor ve taşmalara engel oluyor. Zabıta ekipleri ise risk taşıyan bölgeleri tespit ederek ilgili birimlere aktarıyor. Bodrum Belediyesi, diğer kurumlarla koordineli şekilde çalışarak kanal açma ve müdahale işlemlerini gerçekleştiriyor.
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