Adıyaman'da Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı

Adıyaman\'da Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, iki otomobil çarpıştı ve 8 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

29.06.2024 01:17
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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Haci Mehmet Binici idaresindeki 02 AEG 028 plakalı otomobil ile Gönül Kınacı idaresindeki 02 BF 439 plakalı otomobil, Adıyaman- Kahta Karayolu Beşpınar Köprüsü yakınlarında çarpıştı. Meydana gelen kazada sürücülerden Haci Mehmet Binici ile araçlarda bulunan Şüheda Binici, Ceyda Binici, İlayda Binici, Hatice Akgöz, Necla Akgöz, Gönül Akgöz ve Ayşenur Akgöz yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri önce yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Trafik Kazası: 8 Kişi Yaralandı - Son Dakika

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