Adıyaman\'da Trafo Patlaması: Bir Yaralı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde trafonun patlaması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçesi Girne Mahallesi Abdullah Köroğlu Caddesi üzerinde bulunan trafoda meydana gelen arıza, elektrik dağıtım şirketi olan AKEDAŞ ekiplerince onarılmak istendi. Arızayı gidermek üzere bölgeye giden ekiplerden elektrik teknikeri M.C.Ö., trafoda çalışma yaptığı sırada patlama meydana geldi. Patlama sonrası trafo alev aldı.

Patlama esnasında M.C.Ö., isimli tekniker yaralandı. Yaralı, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan M.C.Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN