Adıyaman'da Traktör Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti
Adıyaman'da Traktör Devrildi, 1 Kişi Hayatını Kaybetti

18.05.2026 01:46
Adıyaman'da devrilen traktörde ağır yaralanan sürücü, hastanede hayatını kaybetti.

Adıyaman'da, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'nın Besni ilçesi Ören köyünde Mehmet Eroldan (51) idaresindeki 27 APB 862 plakalı traktör, fıstık bahçesini sürdüğü esnada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Meydana gelen kazada ağır yaralanan sürücü Mehmet Eroldan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman'ın kent merkezindeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Mehmet Eroldan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanede hayatını kaybeden Mehmet Eroldan'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Yaşam, Son Dakika

