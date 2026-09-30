Adıyaman\'da tütün işçilerini taşıyan minibüs devrildi, 12 kişi yaralandı

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüsün devrilmesi sonucu 12 tütün işçisi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Tayfun S. idaresindeki 07 AHV 836 plakalı tütün işçilerini taşıyan minibüs, Adıyaman- Samsat kara yolu Çiçek Köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Tayfun S. ile minibüste bulunan Mustafa Y., Gamze D., Fikriye K., Habibe K., Melek K., Yeter K., Çiğdem K., Üzeyir K., Leyla S., Çiler Ç. ve Servet Ç. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kahta Devlet Hastanesi ile Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.