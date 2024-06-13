Adıyaman'da polis ekipleri tarafından üzerinde uyuşturucu madde bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmayla, A.E. isimli şahsın üzerinden 53.35 gram sentetik kannobinoid maddesi ele geçirildi.
A.E isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine sevk edildi. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Bulunan Şahıs Tutuklandı - Son Dakika
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