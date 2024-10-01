Adıyaman\'da Uyuşturucu Denetimleri: 69 Şahıs Hakkında İşlem

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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığınca 1 ayda yapılan uyuşturucu denetimlerinde 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri 1- 30 Eylül tarihleri arasında kent merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu ile mücadele çalışma yaptı. Yapılan uyuşturucuyla mücadele çalışmaları sırasında 182 gram kubar esrar, 224 gram sentetik kanbabinoid, 17 gram toz esrar, 29 kök kenevir bitkisi, 36 gram metamfetamin, 23 adet sentetik ecza hap, 40 gram kenevir tohumu, 1 gram eroin ve 15 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 69 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN