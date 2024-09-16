Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kent genelinde uyuşturucu satıcılarına yönelik yapılan denetimlerde yakalanan 14 şahıstan 1'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince önceki gün kent genelinde yapılan uyuşturucu denetimleri çerçevesinde 154 gram kubar esrar, 91 gram bonzai, 40 gram kenevir tohumu, 22 kök kenevir bitkisi,
5 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza hap, 2 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken 14 şüpheli şahıs gözaltına alındı. Gözaltına alınan 14 şahıstan 1'i çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Denetimleri: 14 Gözaltı - Son Dakika
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