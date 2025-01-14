Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu

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Adıyaman'da uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçuyla yakalanan 3 şahıstan 2'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman'da, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti yapmak suçundan Y.D., İ.K. ve H.İ.D. isimli şahıslar, polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı. Şahısların yapılan kontrollerinde 177,73 gram sentetik kannabinoid ve 21 gram esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan ve emniyette işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şahıslardan İ.K. ve Y.D. tutuklanırken H.D.İ. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ADIYAMAN