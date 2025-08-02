Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 21 Kilo Esrar Ele Geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 21 kilo 600 gram kubar esrarla yakalanan şahıs, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu satıcılarına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Kahta ilçesinde yapılan operasyonda M.A., isimli şahıstan 21 kilo 600 gram kubar esrar ve 14 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs jandarma komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildiği Kahta Adliyesi'nde çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN