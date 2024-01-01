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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika
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Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı. Kahta Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Yapılan baskın ve takip sonucunda 2 bin 860 gr esrar ve 1,68 gr bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlılar adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı
01.01.2024 - 11:14,
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kahta Cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde, Adıyaman Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kahta Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından ilçedeki sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Ekipler tarafından yapılan titiz çalışmalar neticesinde çeşitli suçlardan kayıtları bulanan Ö. K. (21), M. G. D. (19) ve M. S. (21) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. Şahısların ikametgahlarına yapılan baskın ve yakın takip sonucunda 2 bin 860 gr esrar ve 1,68 gr bonzai ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlılar, Kahta İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edilen Ö. K., M. G. D. ve M. S. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak Siverek Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği öğrenildi. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 3 Kişi Tutuklandı - Son Dakika


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