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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama - Son Dakika
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'ndan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı. Operasyonda 635 gram cannobinoid adı verilen uyuşturucu madde ele geçirildi ve şüpheliler gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı\'ndan Uyuşturucu Operasyonu: 3 Tutuklama
01.01.2024 - 14:40,
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Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığında bağlı ekiplerce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde E.E., Ş.B., ve Z.D., isimli şahısların içerisinde bulunduğu araca yönelik uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 635 gram cannobinoid diye tabir edilen uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Araçta bulunan 3 şahıs gözaltına alınırken uyuşturucu maddesi ise muhafaza altına alındı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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