Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu denetimlerinde 7 şahıs yakalandı.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucuyla mücadeleye yönelik operasyon yapıldı. Operasyonda, 23 kök kenevir, 2 gram bonzai ele geçirildi.
Uyuşturucu maddeleri muhafaza altına alınırken olayla ilgili 7 şahıs ise gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Uyuşturucu Operasyonu: 7 Gözaltı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?