Adıyaman\'da Uyuşturucu Operasyonu: 8 Tutuklama

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 43 şüpheli şahıstan, 8'i çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 1-28 Temmuz tarihleri arasında başta Kahta ilçesi olmak üzere il genelinde uyuşturucu satıcıları ve kullanıcılarına yönelik çok sayıda operasyon gerçekleştirdi. Yapılan çalışmalar sonucunda toplam 43 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev, iş yeri ve eklentilerinde yapılan aramalarda 25 kilo 32 gram kubar esrar, 81 kök kenevir bitkisi, 26 gram bonzai, 1 gram metamfetamin, 1 adet sentetik uyuşturucu hap ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan 43 şahıstan 8'i sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken 35 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yetkililer, uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini ve bu tür operasyonların aralıksız devam edeceğini belirtti. - ADIYAMAN