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Adıyaman'da yağmur nedeniyle motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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Adıyaman'da yağmur nedeniyle motosiklet kazası: 3 yaralı

Adıyaman'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Adıyaman\'da yağmur nedeniyle motosiklet kazası: 3 yaralı
15.01.2024 - 13:50,
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Adıyaman'da, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda motosikletin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Sinan T. idaresindeki 27 ADS 26 plakalı motosiklet, 2.Çevre Yolu Müftülük Caddesi yakınlarında yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Meydana gelen kazada sürücü Sinan T. ile motosiklette bulunan Emine T. ve Miraç T. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Adıyaman'da yağmur nedeniyle motosiklet kazası: 3 yaralı - Son Dakika
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