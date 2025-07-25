Adıyaman\'da Yangın: İki İş Yeri Kullanılamaz Hale Geldi

Adıyaman'da, meydana gelen iş yeri yangınında iki iş yeri alevlere teslim olarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yunus Emre Mahallesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi yakınlarında bulunan K2-B Konteyner kentte bulunan bir konteyner iş yerinde yangın çıktı. Meydana gelen yangın kısa sürede büyüyerek yan tarafında bulunan konteyner iş yerine de sıçradı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri, polis ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesi sonucu alevler kontrol altına alınarak söndürüldü. Ölen yada yaralananın olmadığı olayda her iki iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN