Adıyaman'da Yapay Zekayla Ehliyet Sınavına Girmeye Çalışan Şahıs Yakalandı

3.Sayfa

Adıyaman'da, yapay zekayla ehliyet sınavına girmeye çalışan şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Büro Amirliği ekipleri düzenlenen ehliyet sınavına yapay zeka cihazıyla girmeye çalışan E.T., isimli kadını fark etti. Polis ekiplerince yakalanan kadın gözaltın alındı. Gözaltına alınan E.T., isimli şahsa düzeneği kuran ve aracılık yapan A.K., isimli şahısta yapılan çalışmalar sonucu yakalanarak gözaltına alındı. Her iki şahıs, gözaltına alınan her iki şahıs tamamlanan ifadelerinin ardından Kahta Adliyesi'ne sevk edildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN